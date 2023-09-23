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Сорвал с шеи прохожей золотую цепочку: в Киеве задержали дерзкого вора

10:58, 23 сентября 2023
Вором оказался 30-летний наркозависимый местный житель.
Сорвал с шеи прохожей золотую цепочку: в Киеве задержали дерзкого вора
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Подольском районе столицы правоохранители задержали мужчину за ограбление женщины. Злоумышленник проследил за потерпевшей и в безлюдном месте сорвал с ее шеи золотую цепочку с украшением и скрылся.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, ограбление 53-летней местной жительницы произошло на улице Осиповского.

«Заявительница рассказала, что возвращалась в дом, как ее догнал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном. На поиски злоумышленника были направлены сотрудники криминальной полиции.

В ходе отработки района полицейские установили, что к совершению преступления причастен 30-летний наркозависимый местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи», - говорится в сообщении.

Украденные украшения мужчина сдал в ломбард, откуда их изъяли правоохранители в качестве вещественных доказательств.

Следователи задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и готовят сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина, выдавая себя за военного, ограбил магазин.

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