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  1. В Украине

В 2023 году помощь от союзников уже превысила прошлогодние поступления, — Гетманцев

10:19, 23 сентября 2023
По состоянию на 22 сентября партнеры предоставили Украине бюджетное финансирование в форме льготных ссуд и грантов на сумму $32,55 млрд.
В 2023 году помощь от союзников уже превысила прошлогодние поступления, — Гетманцев
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В 2023 году помощь Украине от союзников уже превысила прошлогодние поступления. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По состоянию на 22 сентября партнеры предоставили Украине в 2023 году бюджетное финансирование в форме льготных ссуд и грантов на сумму $32,55 млрд.

Гетманцев сообщил, что в течение 21-22 сентября в государственный бюджет поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов и восьмой транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи.

Суммарная поддержка за все время составляет $64,65 млрд или $112,2 млн за каждый из 576 дней полномасштабной войны. Гетманцев отметил, что за счет этих средств Украина может финансировать в достаточном объеме социальную сферу (выплачивать зарплаты бюджетникам, пенсии, оказывать медицинские услуги, поддерживать образовательный процесс) и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Он привел инфографику с источниками внешнего финансирования бюджета.

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