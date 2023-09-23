Операция «Крабовая ловушка»: раскрыли детали поражения штаба Черноморского флота рф

Отмечается, что удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава флота рф.

Фото: Силы Специальных Операций ВСУ

Как мы писали, 22 сентября Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе. В Силах Специальных Операций ВСУ отметили, что эта атака стала "крабовой ловушкой" для руководства Черноморского флота рф.

Удар стал следствием кропотливой работы ССО и Воздушных сил.

"Дерзкая и кропотливая работа Сил Специальных Операций позволила вовремя и точно поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота рф во временно оккупированном г. Севастополь. Данные были переданы Воздушным силам для нанесения поражения.

Детали проведения станут известны, когда это будет возможно, а результат - десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота", - говорится в сообщении ССО.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота рф в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16.

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