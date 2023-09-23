Операція «Крабова пастка»: розкрили деталі ураження штабу Чорноморського флоту рф

Зазначається, що удар був нанесений під час проведення наради керівного складу флоту росії.

Фото: Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Як ми писали, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі. У Силах Спеціальних Операцій ЗСУ зазначили, що ця атака став "крабовою пасткою" для керівництва Чорноморського флоту рф.

Удар став наслідком кропіткої роботи ССО та Повітряних сил.

"Зухвала та кропітка робота Сил Спеціальних Операцій дозволила вчасно та точно вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому м.Севастополь. Дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження.



Деталі проведення-стануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", - йдеться у повідомленні ССО.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту рф в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16.

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