Що святкують 23 вересня: традиції, прикмети, заборони

У суботу, 23 вересня, в Україні і світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні — День осіннього рівнодення. День і ніч в цю дату ділять добу навпіл.
Також 23 вересня Міжнародний день жестових мов. Дата була встановлена за ініціативою ООН.
А ще 23 вересня відзначають Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, а також День освітніх технологій.
Віряни святкують велике свято — зачаття Івана Предтечі. Зародилося воно в Константинополі і було присвячене особливій біблійній події — зачаття сина у сім'ї праведних Захарія та Єлизавети. Священник Захарій та його дружина довгий час не мали дітей, тому вони молилися Богу з проханням подарувати їм дитину. Якось з'явився Захарію архангел Гавриїл, який повідомив, що народиться у нього син, який буде величним перед Господом.
Щне можна робити цього дня:
- Не можна заздрити, тому що весь негатив повернеться до вас сторицею.
- Не варто скаржитися і рахувати свої невдачі, вважається, скільки згадаєш, стільки й повернеться.
- Заборонено вживати алкогольні напої.
Цікаві прикмети на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: не в пору достигли калина і чорна бузина — чекайте на холодну і сувору зиму;
- у печі вогонь білого кольору — прийде тепло, червоного — похолодання;
- багато горіхів і мало грибів — зима буде лютою;
- виріс високий бур'ян — взимку чекайте на велику кількість снігу;
- почути крики гусей, які летять на південь — вже незабаром прийдуть справжні зимові холоди.
З давніх часів 23 вересня намагалися нічого не заготовляти на зиму, тому що вірили, що всі продукти почорніють і зогниють. Жінки та дівчата традиційно бралися за рукоділля.
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