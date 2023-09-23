Що святкують 23 вересня: традиції, прикмети, заборони

23 вересня — День осіннього рівнодення.

У суботу, 23 вересня, в Україні і світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні — День осіннього рівнодення. День і ніч в цю дату ділять добу навпіл.

Також 23 вересня Міжнародний день жестових мов. Дата була встановлена за ініціативою ООН.

А ще 23 вересня відзначають Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, а також День освітніх технологій.

Віряни святкують велике свято — зачаття Івана Предтечі. Зародилося воно в Константинополі і було присвячене особливій біблійній події — зачаття сина у сім'ї праведних Захарія та Єлизавети. Священник Захарій та його дружина довгий час не мали дітей, тому вони молилися Богу з проханням подарувати їм дитину. Якось з'явився Захарію архангел Гавриїл, який повідомив, що народиться у нього син, який буде величним перед Господом.

Щне можна робити цього дня:

Не можна заздрити, тому що весь негатив повернеться до вас сторицею.

Не варто скаржитися і рахувати свої невдачі, вважається, скільки згадаєш, стільки й повернеться.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Цікаві прикмети на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не в пору достигли калина і чорна бузина — чекайте на холодну і сувору зиму;

у печі вогонь білого кольору — прийде тепло, червоного — похолодання;

багато горіхів і мало грибів — зима буде лютою;

виріс високий бур'ян — взимку чекайте на велику кількість снігу;

почути крики гусей, які летять на південь — вже незабаром прийдуть справжні зимові холоди.

З давніх часів 23 вересня намагалися нічого не заготовляти на зиму, тому що вірили, що всі продукти почорніють і зогниють. Жінки та дівчата традиційно бралися за рукоділля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.