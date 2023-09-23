Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ДБР додали до переліку органів, де не будуть зменшувати прожитковий мінімум для розрахунку окладу

Посадові оклади НАЗК, НАБУ та слідчих ДБР не будуть обмежувати зменшеним прожитковим мінімумом.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

В Україні створять Державний реєстр національних публічних діячів з метою моніторингу їх правочинів

До Реєстру мають потрапити міністри, народні депутати, судді Верховного Суду і апеляційних судів, члени ВРП, ВККС та інші національні публічні діячі.

До КПК пропонують зміни задля оптимізації залучення спеціалістів під час досудового розслідування

Обгрунтовується законопроект зокрема значною завантаженістю експертних установ і відсутністю достатньої кількості експертів, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, будівельно-технічні, балістичні, вибухотехнічні експертизи, що значно затягує строки проведення досудового розслідування.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила протиправність несплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони, - член Комітету

Як повідомляється, Велика Палата визнала протиправною бездіяльність щодо невиплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони у зразковій справі.

  1. Суспільство

Що святкують 23 вересня: традиції, прикмети, заборони

09:31, 23 вересня 2023
23 вересня — День осіннього рівнодення.
Що святкують 23 вересня: традиції, прикмети, заборони
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У суботу, 23 вересня, в Україні і світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні — День осіннього рівнодення. День і ніч в цю дату ділять добу навпіл. 

Також 23 вересня Міжнародний день жестових мов. Дата була встановлена за ініціативою ООН. 

А ще 23 вересня відзначають Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, а також День освітніх технологій.

Віряни святкують велике свято — зачаття Івана Предтечі. Зародилося воно в Константинополі і було присвячене особливій біблійній події — зачаття сина у сім'ї праведних Захарія та Єлизавети. Священник Захарій та його дружина довгий час не мали дітей, тому вони молилися Богу з проханням подарувати їм дитину. Якось з'явився Захарію архангел Гавриїл, який повідомив, що народиться у нього син, який буде величним перед Господом.

Щне можна робити цього дня:

  • Не можна заздрити, тому що весь негатив повернеться до вас сторицею.
  • Не варто скаржитися і рахувати свої невдачі, вважається, скільки згадаєш, стільки й повернеться.
  • Заборонено вживати алкогольні напої.

Цікаві прикмети на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: не в пору достигли калина і чорна бузина — чекайте на холодну і сувору зиму;
  • у печі вогонь білого кольору — прийде тепло, червоного — похолодання;
  • багато горіхів і мало грибів — зима буде лютою;
  • виріс високий бур'ян — взимку чекайте на велику кількість снігу;
  • почути крики гусей, які летять на південь — вже незабаром прийдуть справжні зимові холоди.

З давніх часів 23 вересня намагалися нічого не заготовляти на зиму, тому що вірили, що всі продукти почорніють і зогниють. Жінки та дівчата традиційно бралися за рукоділля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва