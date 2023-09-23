Что отмечают 23 сентября: традиции, приметы, запреты

23 сентября — День осеннего равноденствия.

В субботу, 23 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня — День осеннего равноденствия. День и ночь в эту дату делят сутки пополам.

Также 23 сентября – Международный день жестовых языков. Дата была установлена по инициативе ООН.

Еще 23 сентября отмечают Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, а также День образовательных технологий.

Верующие празднуют большой праздник – зачатие Ивана Предтечи. Зародилось оно в Константинополе и было посвящено особому библейскому событию — зачатию сына в семье праведных Захария и Елизаветы. У священника Захария и его жены долгое время не было детей, поэтому они молились Богу с просьбой подарить им ребенка. Однажды появился Захарию архангел Гавриил, который сообщил, что родится у него сын, который будет величественным перед Господом.

Что запрещено делать в этот день:

Нельзя завидовать, потому что весь негатив вернется к вам сторицей.

Не стоит жаловаться и считать свои неудачи, считается сколько вспомнишь, столько и вернется.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Интересные приметы на этот день:

смотрели, какой сегодня день: не в пору созрели калина и черная бузина – ждите холодной и суровой зимы;

в печи огонь белого цвета – придет тепло, красного – похолодание;

много орехов и мало грибов – зима будет яростной;

вырос высокий сорняк – зимой ждите большое количество снега;

услышать крики гусей, летящих на юг – уже скоро придут настоящие зимние холода.

С давних времен 23 сентября старались ничего не заготавливать на зиму, потому что верили, что все продукты почернеют и сгниют. Женщины и девушки традиционно брались за рукоделие.

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