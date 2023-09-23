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ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада

Должностные оклады НАПК, НАБУ и следователей ГБР не будут ограничивать уменьшенным прожиточным минимумом.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

В Украине будет создан Государственный реестр национальных публичных деятелей с целью мониторинга их сделок

В Реестр должны попасть министры, народные депутаты, судьи Верховного Суда и апелляционных судов, члены ВСП, ВККС и другие национальные публичные деятели.

В УПК предлагают изменения для оптимизации привлечения специалистов в ходе досудебного расследования

Обосновывается законопроект, в частности, значительной загруженностью экспертных учреждений и отсутствием достаточного количества экспертов, проводящих судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, строительно-технические, баллистические, взрывотехнические экспертизы, что значительно затягивает сроки проведения досудебного расследования.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность неуплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны, - член Комитета

Как сообщается, Большая Палата признала противоправным бездействие по невыплате дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по образцовому делу

  1. Общество

Что отмечают 23 сентября: традиции, приметы, запреты

09:31, 23 сентября 2023
23 сентября — День осеннего равноденствия.
Что отмечают 23 сентября: традиции, приметы, запреты
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В субботу, 23 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня — День осеннего равноденствия. День и ночь в эту дату делят сутки пополам.

Также 23 сентября – Международный день жестовых языков. Дата была установлена по инициативе ООН.

Еще 23 сентября отмечают Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, а также День образовательных технологий.

Верующие празднуют большой праздник – зачатие Ивана Предтечи. Зародилось оно в Константинополе и было посвящено особому библейскому событию — зачатию сына в семье праведных Захария и Елизаветы. У священника Захария и его жены долгое время не было детей, поэтому они молились Богу с просьбой подарить им ребенка. Однажды появился Захарию архангел Гавриил, который сообщил, что родится у него сын, который будет величественным перед Господом.

Что запрещено делать в этот день:

  • Нельзя завидовать, потому что весь негатив вернется к вам сторицей.
  • Не стоит жаловаться и считать свои неудачи, считается сколько вспомнишь, столько и вернется.
  • Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Интересные приметы на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: не в пору созрели калина и черная бузина – ждите холодной и суровой зимы;
  • в печи огонь белого цвета – придет тепло, красного – похолодание;
  • много орехов и мало грибов – зима будет яростной;
  • вырос высокий сорняк – зимой ждите большое количество снега;
  • услышать крики гусей, летящих на юг – уже скоро придут настоящие зимние холода.

С давних времен 23 сентября старались ничего не заготавливать на зиму, потому что верили, что все продукты почернеют и сгниют. Женщины и девушки традиционно брались за рукоделие.

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