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  1. В Україні

У 2023 році допомога від союзників вже перевищила минулорічні надходження, — Гетманцев

10:19, 23 вересня 2023
Станом на 22 вересня партнери надали Україні бюджетного фінансування у формі пільгових позик та грантів на суму $32,55 млрд.
У 2023 році допомога від союзників вже перевищила минулорічні надходження, — Гетманцев
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У 2023 році допомога Україні від союзників вже перевищила минулорічні надходження. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Станом на 22 вересня партнери надали Україні у 2023 році бюджетного фінансування у формі пільгових позик та грантів на суму $32,55 млрд.

Гетманцев повідомив, що протягом 21-22 вересня до державного бюджету надійшов грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів та восьмий транш від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро в рамках макрофінансової допомоги.

Сумарна підтримка за увесь час складає $64,65 млрд або $112,2 млн за кожен з 576 днів повномасштабної війни. Гетманцев зазначив, що за рахунок цих коштів Україна може фінансувати в достатньому обсязі соціальну сферу (виплачувати зарплати бюджетникам, пенсії, надавати медичні послуги, підтримувати освітній процес) та відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Він навів інфографіку з джерелами зовнішнього фінансування бюджету. 

 

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