Зірвав з шиї перехожої золотий ланцюжок: у Києві затримали зухвалого крадія

Крадієм виявився 30-річний наркозалежний місцевий мешканець.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Подільському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка за пограбування жінки. Зловмисник прослідкував за потерпілою і в безлюдному місці зірвав з її шиї золотий ланцюжок з прикрасою та втік.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, пограбування 53-річної місцевої мешканки сталося на вулиці Осиповського.

«Заявниця розповіла, що саме верталась до будинку, як її наздогнав невідомий та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном. На пошуки зловмисника одразу були скеровані співробітники кримінальної поліції.

Під час відпрацювання району поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний наркозалежний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки», сказано у повідомленні.

Викрадені прикраси чоловік здав до ломбарду, звідки їх вилучили правоохоронці у якості речових доказів.

Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та готують йому повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік, видаючи себе за військового, пограбував магазин.

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