Україна отримає ATACMS з касетними бомбами, а не з однією боєголовкою, — ЗМІ

Як повідомляється, касетна система ATACMS може дозволити Україні завдавати ударів по командних пунктах, складах боєприпасів та логістичним маршрутам далеко за лінією фронту.

В Адміністрації президента США Джо Байдена активно обговорюють і вже близькі до рішення щодо передачі Україні ракет великої дальності ATACMS, озброєних касетними бомбами, а не однією боєголовкою. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що міжвідомчі дискусії щодо того, чи постачати Україні ці ракети, перейшли на інший чиновницький рівень. Усі обговорення завершаться рішенням Байдена.

Видання пише, що касетна система ATACMS з дальністю дії до 300 км, залежно від версії, може дозволити Україні завдавати ударів по командних пунктах, складах боєприпасів та логістичним маршрутам далеко за лінією фронту.

Як зазначає The Washington Post, Україна з минулого року просила передати ATACMS. Наразі президент США від твердого "ні" перейшов до того, що "проблема все ще актуальна".

Попри те, що адміністрація відмовилася від початкових побоювань щодо того, що Київ використовуватиме зброю далекого радіусу дії для ударів по території росії, Пентагон все ще стурбований тим, що вилучення достатньої кількості ATACMS з відносно невеликих військових арсеналів, підірве готовність армії США до інших можливих конфліктів, повідомляє видання.

Нагадаємо, що у ЗМІ з’явилася інформація, що Байден пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет дального радіусу.

Тим часом сам Байден сказав, що він не буде надавати ATACMS Україні у найближчому пакеті допомоги.

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