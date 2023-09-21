Байден вирішив поки не надавати ракети ATACMS Україні

Однак президент США не зняв запит України з порядку денного в майбутньому.

Колаж: sud.ua

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив, що він не буде надавати ATACM Україні у найближчому пакеті допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передають журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш та журналістку The New York Post Кейтлін Дорнбос.

«Байден вирішив не задовольняти запит Києва на балістичні ракети великої дальності ATACMS під час сьогоднішньої зустрічі із Зеленським», - йдеться у заяві.

За словами Саллівана, президент США також не зняв запит України з порядку денного в майбутньому.

Раніше ми писали, що в Білому домі тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності ATACMS.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.