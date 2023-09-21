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Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

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  1. У світі

Байден вирішив поки не надавати ракети ATACMS Україні

21:00, 21 вересня 2023
Однак президент США не зняв запит України з порядку денного в майбутньому.
Байден вирішив поки не надавати ракети ATACMS Україні
Колаж: sud.ua
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив, що він не буде надавати ATACM Україні у найближчому пакеті допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передають журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш та журналістку The New York Post Кейтлін Дорнбос.

«Байден вирішив не задовольняти запит Києва на балістичні ракети великої дальності ATACMS під час сьогоднішньої зустрічі із Зеленським», - йдеться у заяві.

За словами Саллівана, президент США також не зняв запит України з порядку денного в майбутньому.

Раніше ми писали, що в Білому домі тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності ATACMS.

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