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ВККС планує оголосити новий добір на вакантні посади суддів судів першої інстанції

08:10, 22 вересня 2023
Кандидати на посади суддів, які не візьмуть участі у найближчому конкурсі або не оберуть відповідний суд, у майбутньому будуть виключені з резерву.
ВККС планує оголосити новий добір на вакантні посади суддів судів першої інстанції
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У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що вже у недалекому майбутньому Комісія планує оголосити новий добір на вакантні посади суддів судів першої інстанції. 

Відтак, як повідомив заступник голови ВККС Руслан Сидорович, у кандидатів на посади суддів судів першої інстанції, які вже зараз перебувають у резерві, буде лише один шанс отримати посаду судді.

Нагадаємо, що у грудні відбудеться конкурс на 560 вакансій суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів (500 вакансій суддів місцевих загальних судів, 30 суддів місцевих адміністративних судів та 30 суддів місцевих господарських судів).

Кожен кандидат, який перебуває в резерві на посади суддів зможе обрати місце майбутньої роботи відповідно до свого місця у рейтингу та набраних балів. Тобто, обирати суди кандидати будуть у порядку черговості.

Як повідомив Руслан Сидорович, при Комітеті Верховної Ради з питань правової політики вже працює робоча група, яка розробляє зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Зокрема, зазначена робоча група планує змінити та спростити процедури добору на посади суддів.

«У зв’язку з цим, за результатами конкурсу, усі кандидати, які не оберуть суди або взагалі не підуть на конкурс, у перспективі припинять перебування у резерві. Тобто резерв буде обнулений», - розповів Руслан Сидорович на брифінгу для ЗМІ 21 вересня 2023 року. 

За словами заступника голови ВККС, мотивація зазначеного рішення буде полягати в тому, що якщо в резерві залишаться кандидати на посади суддів з певною кількістю балів, то це ускладнить проведення нового добору на посади суддів.

«З часом буде оголошено новий добір в суди першої інстанції вже за іншими правилами. Відповідно, ми стикнемося з проблемою, коли у кандидатів на посади суддів будуть бали, отримані за різними процедурами. В такій ситуації, бали, отримані за різними процедурами, буде неможливо зіставити», - зазначив Руслан Сидорович.

Відтак, участь кандидатів у резерві на посади суддів, який остаточно був сформований у 2023 році, може бути припинена.

«В такому випадку кандидати зможуть взяти участь вже у новому доборі на посади суддів і отримати нові бали», - розповів Руслан Сидорович.

Зазначимо, що зараз у резерві на вакантні посади суддів загальних місцевих судів перебувають 523 кандидати, у резерві на посади суддів місцевих адміністративних судів перебувають 434 кандидати, а у резерві на вакантні посади суддів місцевих господарських судів перебувають 380 кандидатів.

Подати в Комісію документи для участі у конкурсі на відповідні вакантні посади кандидати зможуть до 16 жовтня 2023 року.

Власне, самі конкурси відбудуться у такі дні:

на посади суддів адміністративних судів — 1 грудня

на посади суддів господарських судів — 8 грудня

на посади суддів загальних судів — 15-17 грудня

Нагадаємо, що про зазначену проблему з резервом кандидатів на посади суддів «Судово-юридичній газеті» у серпні також розповів член ВККС Віталій Гацелюк.

Джерело фото - SUD.UA

Автор: В’ячеслав Хрипун

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