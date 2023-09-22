ВККС планирует объявить новый отбор на вакантные должности судей первой инстанции

Кандидаты на должности судей, которые не примут участия в ближайшем конкурсе или не выберут соответствующий суд, в будущем будут исключены из резерва.

В Высший квалификационной комиссии судей сообщили, что уже в скором будущем Комиссия планирует объявить новый отбор на вакантные должности судей судов первой инстанции.

Как сообщил заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, у кандидатов на должности судей судов первой инстанции, которые уже сейчас находятся в резерве, будет только один шанс получить должность судьи.

Напомним, что в декабре состоится конкурс на 560 вакансий судей местных общих, административных и хозяйственных судов (500 вакансий судей местных общих судов, 30 -судей местных административных судов и 30 - судей местных хозяйственных судов).

Каждый кандидат, находящийся в резерве на должности судей, сможет выбрать место будущей работы в соответствии со своим местом в рейтинге и набранными баллами. То есть выбирать суды кандидаты будут в порядке очередности.

Как сообщил Руслан Сидорович, при Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики уже работает рабочая группа, разрабатывающая изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей».

В частности, указанная рабочая группа планирует изменить и упростить процедуры отбора на должности судей.

«В связи с этим, по результатам конкурса, все кандидаты, которые не выберут суды или вообще не пойдут на конкурс, в перспективе прекратят пребывание в резерве. То есть резерв будет обнулен», – рассказал Руслан Сидорович на брифинге для СМИ 21 сентября 2023 года.

По словам заместителя председателя ВККС, мотивация указанного решения будет состоять в том, что если в резерве останутся кандидаты на должности судей с определенным количеством баллов, то это усложнит проведение нового отбора на должности судей.

«Со временем будет объявлен новый отбор в суды первой инстанции уже по другим правилам. Соответственно, мы столкнемся с проблемой, когда у кандидатов на должности судей будут баллы, полученные в разных процедурах. В такой ситуации, баллы, полученные в разных процедурах, будет невозможно сопоставить», - отметил Руслан Сидорович.

Следовательно, участие кандидатов в резерве на должности судей, окончательно сформированного в 2023 году, может быть прекращено.

"В таком случае кандидаты смогут принять участие уже в новом отборе на должности судей и получить новые баллы", - рассказал Руслан Сидорович.

Отметим, что в резерве на вакантные должности судей общих местных судов находятся 523 кандидата, в резерве на должности судей местных административных судов находятся 434 кандидата, а в резерве на вакантные должности судей местных хозяйственных судов находятся 380 кандидатов.

Подать в Комиссию документы для участия в конкурсе на вакантные должности кандидаты смогут до 16 октября 2023 года.

Сами конкурсы состоятся в следующие дни:

на должности судей административных судов - 1 декабря

на должности судей хозяйственных судов - 8 декабря

на должности судей общих судов - 15-17 декабря

Напомним, что об указанной проблеме с резервом кандидатов на должности судей «Судебно-юридической газете» в августе также рассказал член ВККС Виталий Гацелюк.

Источник фото - SUD.UA

Автор: Вячеслав Хрипун

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