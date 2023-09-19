Білий дім ще не ухвалив рішення щодо надання Україні ATACMS, — Кірбі

Триває дискусія щодо надання ракет.

У Білому домі тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності ATACMS. Рішення ще не прийнято. Про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Telegraph.

Кірбі зазначив, що у Сполучених Штатах ведеться довга розмова про надання Україні крилатих ракет великої дальності, і ця дискусія досі триває.

"Президент не сказав, що зробить це, але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи, міністерство оборони, державний департамент, Рада національної безпеки розглянули питання ATACMS. Вони не знімаються зі столу", - заявив представник Білого Дому.

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