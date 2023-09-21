Байден решил пока не предоставлять ракеты ATACMS Украине

Однако президент США не снял запрос Украины с повестки дня в будущем.

Колаж: sud.ua

Президент США Джо Байден решил, что он не будет предоставлять ATACM Украине в ближайшем пакете помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передают журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш и журналистку The New York Post Кейтлин Дорнбос.

«Байден решил не удовлетворять запрос Киева на баллистические ракеты большой дальности ATACMS во время сегодняшней встречи с Зеленским», - говорится в заявлении.

По словам Салливана, президент США также не снял запрос Украины с повестки дня в будущем.

Ранее мы писали, что в Белом доме продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS.

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