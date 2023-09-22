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Декларации откроют, но не все: Новиков сообщил, для кого есть исключения

13:50, 22 сентября 2023
Закрытый доступ к декларациям будет только для некоторых категорий граждан.
Декларации откроют, но не все: Новиков сообщил, для кого есть исключения
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Глава Национального агентства по предотвращению коррупции в Украине Александр Новиков сообщил, что принятый Верховной Радой законопроект об электронном декларировании предусматривает закрытый доступ к данным для нескольких категорий граждан. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Новиков сообщил, что исключение принято для декларантов, находящихся на оккупированных территориях.

По его словам, только в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе зарегистрировано около 17 000 субъектов декларирования, а всего – около 50 000 с членами их семей.

«Очевидно, что публикация их полного списка за 2020-2022 годы с обновленными данными может дать возможность врагу давить на этих людей и даже навредить их жизни и здоровью», – сказал он.

Кроме того, законопроект не предусматривает публикацию данных о военнослужащих, а также тех лиц, «кто не обязательно служит в Вооруженных силах, но защищает Украину с оружием в руках и имеют, условно говоря, боевые распоряжения», - объяснил Новиков.

«Однако, данные о таких военных закрываются по представлению руководителей органов государственной власти, местного самоуправления, соответствующих списков. По этим спискам мы закроем декларации определенных лиц. Кроме того, предусмотрено закрытие данных о декларациях родственников таких лиц, а значит руководители этих органов должны предоставить нам не только сведения о военных, а и об их родственниках», – отметил глава агентства.

В то же время закон не предусматривает закрытие сообщений о существенных изменениях, то есть данных, когда декларанты покупают дорогостоящие вещи, например, автотранспорт или дом.

«В данных случаях закон не предполагает закрытие таких данных. Поэтому здесь есть определенный пробел в законе», – сказал он.

Также глава НАЗК добавил, что все данные, открытые по умолчанию, НАПК обнародует через 60 дней после опубликования закона.

Ранее Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц.

Также сообщалось, что Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Кроме того, Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц.

Добавим, НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения чиновника на должность..

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