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Декларації відкриють, але не всі: Новіков повідомив, для кого є винятки

13:50, 22 вересня 2023
Закритий доступ до декларацій буде лише для окремих категорій громадян.
Декларації відкриють, але не всі: Новіков повідомив, для кого є винятки
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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт про електронне декларування передбачає закритий доступ до даних для кількох категорій громадян. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Новіков повідомив, що виняток ухвалено для декларантів, які перебувають на окупованих територіях.

За його словам, лише в Мелітополі, Бердянську, Маріуполі зареєстровано понад 17 000 суб'єктів декларування, а загалом – 50 000 із членами їхніх сімей.

«Очевидно, що публікація повного списку їх за 2020–2022 роки з оновленими даними може дати можливість ворогу тиснути на цих осіб і навіть зашкодити їхньому життю і здоров'ю», – сказав він.

Крім того, законопроєкт не передбачає публікації даних про військовослужбовців, а також тих осіб, «хто не обов'язково служить у Збройних силах, але захищає Україну зі зброєю в руках і має, умовно кажучи, бойові розпорядження», пояснив Новіков.

«Однак дані про таких військових закриваються за поданням керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, відповідних списків. За цими списками ми закриємо декларації певних осіб. Крім того, передбачено закриття даних про декларації родичів таких осіб, а отже, керівники цих органів мають надати нам не тільки відомості про військових, а й про їхніх родичів», – зазначив голова агентства.

Водночас закон не передбачає закриття повідомлень про суттєві зміни, тобто даних, коли декларанти купують дорогі речі, наприклад автотранспорт або будинок.

«У даних випадках закон не передбачає закриття таких даних. Тому тут є певна прогалина в законі», – сказав він.

Голова НАЗК додав, що всі дані, відкриті за замовчуванням, НАЗК оприлюднить за 60 днів після опублікування закону.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї.

Крім того, Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців.

Додамо, НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду.

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