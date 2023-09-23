НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду

Відповідні зміни передбачені законом про відновлення декларування.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення на посаду. Відповідні зміни передбачені ухваленим в цілому 20 вересня з урахуванням пропозицій Президента законом про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців (законопроект 9534).

Так, стаття 51-1 закону про запобігання корупції доповнена частиною 7, за якою під час проведення повної перевірки декларації НАЗК не здійснює перевірку підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій.

Також закон передбачає, що сумніви будуть тлумачити на користь декларантів, а роз’яснення НАЗК будуть лише рекомендаціями.

Зокрема передбачено, що у разі якщо норми закону у сфері запобігання корупції допускають неоднозначне (множинне) тлумачення норм щодо прав та обов’язків декларантів, то застосовується «найбільш сприятливе для таких осіб» тлумачення норми.

У законі також прописано, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, зазначені за попередній період суб’єктом декларування, які вже були предметом перевірки НАЗК та за результатами перевірки яких порушень не виявлено.

Ще однією новелою є те, що відомості, вважаються такими, що зазначені у декларації, якщо вони відображені хоча б в одному розділі декларації. У такому разі невнесення відомостей до інших розділів декларації не вважається поданням суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або неподанням таких відомостей.

Детальніше про новий закон можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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