Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду

Відповідні зміни передбачені законом про відновлення декларування.

Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада вирішить, що робити з суддями, яких рекомендувала звільнити ВККС, але Вища рада правосуддя з нею не погодилася

Парламент розгляне питання долі суддів, яких ВККС в свій час рекомендувала звільнити через непроходження кваліфікаційного оцінювання, але Вища рада правосуддя на це не погодилася.

Держава має забезпечити захист гарантій незалежності прокурорів подібно до того, як це зроблено для суддів, - Рішення КСУ

Європейські стандарти зобов’язують Україну як державу-члена Ради Європи гарантувати захист статусу прокурора законом як нормативним актом того самого рівня, що гарантує захист статусу судді, щоб забезпечити умови для дієвого правосуддя відповідно до вимог правовладдя.

  1. Публікації
  2. / В Україні

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду

15:00, 23 вересня 2023
Відповідні зміни передбачені законом про відновлення декларування.
НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення на посаду. Відповідні зміни передбачені ухваленим в цілому 20 вересня з урахуванням пропозицій Президента законом про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців (законопроект 9534).

Так, стаття 51-1 закону про запобігання корупції доповнена частиною 7, за якою під час проведення повної перевірки декларації НАЗК не здійснює перевірку підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій. 

Також закон передбачає, що сумніви будуть тлумачити на користь декларантів, а роз’яснення НАЗК будуть лише рекомендаціями. 

Зокрема передбачено, що у разі якщо норми закону у сфері запобігання корупції допускають неоднозначне (множинне) тлумачення норм щодо прав та обов’язків декларантів, то застосовується «найбільш сприятливе для таких осіб» тлумачення норми.

У законі також прописано, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, зазначені за попередній період суб’єктом декларування, які вже були предметом перевірки НАЗК та за результатами перевірки яких порушень не виявлено.

Ще однією новелою є те, що відомості, вважаються такими, що зазначені у декларації, якщо вони відображені хоча б в одному розділі декларації. У такому разі невнесення відомостей до інших розділів декларації не вважається поданням суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або неподанням таких відомостей. 

Детальніше про новий закон можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва