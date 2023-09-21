Як отримати допомогу при усиновленні дитини в Україні: подробиці

Усиновили в Україні дитину можуть громадяни, які постійно проживають в країні.

Громадяни, які постійно проживають в Україні і усиновили дитину, яка раніше була сиротою або була позбавлена батьківського піклування, мають право на допомогу при усиновленні, – повідомили в Уряді.

Для отримання допомоги необхідно виконати наступні кроки:

Подайте заяву: Заяву на отримання допомоги потрібно подати не пізніше, ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини.

Заповніть заяву: Для цього перейдіть на портал Дія та заповніть необхідну форму заяви.

Додайте необхідні документи: Разом із заявою додайте необхідні документи, які підтверджують факт усиновлення та статус дитини як сироти або дитини, яка була позбавлена батьківського піклування.

Результат розгляду заяви вам буде надіслано на електронну пошту, яку ви вказали при реєстрації, а також буде доступний в електронному кабінеті користувача на порталі Дія.

Сума допомоги становить 41 280 гривень та включає одноразову виплату в розмірі 10 320 гривень та щомісячну виплату в розмірі 860 гривень протягом 36 місяців.

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