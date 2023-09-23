У Раді розповіли, коли буде відкрито реєстр е-декларацій

Реєстр електронних декларацій відкриють не одразу після того, як закон набере чинності.

Фото: decentralization.gov.ua

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що реєстр електронних декларацій відкриють через два місяці після того, як закон набере чинності, передає офіційний сайт парламенту.

«У НАЗК є два місяці на те, щоб закрити доступ до декларацій спеціальних категорій суб’єктів, а решту декларацій, зокрема депутатів, топчиновників, відкрити в тому обсязі, в якому вони були відкриті до повномасштабної війни. Далі ми побачимо весь масив декларацій, які є в реєстрі, за всі роки й усіх осіб, які зобов’язані подавати декларації, крім особливих категорій. Усі зобов’язані подати декларації до 31 січня 2024 року за попередні роки й до 31 березня 2024-го за цей рік», – сказала вона.

Радіна підкреслила, що з моменту набуття чинності законом також відновлюється повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій.

«Ми говоримо не тільки про обов’язок подати декларацію, не тільки про суспільний контроль, а ми також говоримо, що в повному обсязі відновлюється механізм державного і правоохоронного контролю за статками чиновників», – зазначила народна депутатка.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї.

Крім того, Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців.

Додамо, НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду.

Разом з тим, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт про електронне декларування передбачає закритий доступ до даних для кількох категорій громадян.

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