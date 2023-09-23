Індексацію пенсій проводитимуть по-новому: які зміни чекають українців у 2024 році

У 2024 році індексацію пенсію зроблять більш справедливою.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду 22 вересня заявив, що разом із накопичувальною складовою, яку Кабмін планує запустити у 2025 році, — пенсія складатиме не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

«З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, у нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

«Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів», — зазначив очільник Уряду.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами Прем’єр-міністра, це зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.

Раніше ми писали, яку зарплатню потрібно отримувати українцям, щоб мати пенсію понад 10 000 гривень.

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