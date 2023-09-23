Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховній Раді пропонують прибрати обов’язковість явки порушника до суду у деяких категоріях справ за КУпАП

Депутати пропонують вирішити проблему постійного перенесення судами розгляду справи через необхідність обов’язкової присутності порушника.

Стягнення з рахунків Пенсійного фонду, призначених для виплати пенсій, конкретних сум може поставити під загрозу функціонування Пенсійного фонду та нанести шкоду необмеженій кількості осіб: позиція ВС

Верховний Суд спробував знайти оптимальний баланс між функціонуванням Пенсійного фонду та ефективним виконанням судового рішення.

Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

  1. В Україні

Індексацію пенсій проводитимуть по-новому: які зміни чекають українців у 2024 році

12:58, 23 вересня 2023
У 2024 році індексацію пенсію зроблять більш справедливою.
Індексацію пенсій проводитимуть по-новому: які зміни чекають українців у 2024 році
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду 22 вересня заявив, що разом із накопичувальною складовою, яку Кабмін планує запустити у 2025 році, — пенсія складатиме не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

«З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, у нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

«Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів», — зазначив очільник Уряду.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами Прем’єр-міністра, це зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.

 Раніше ми писали, яку зарплатню потрібно отримувати українцям, щоб мати пенсію понад 10 000 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду