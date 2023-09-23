Зеленский обратился к «нейтральным» странам: Посредников не будет: вы помогаете Украине или рф

Президент отметил, что ослабление помощи Украине – это риск, потому что россия может стать сильнее.

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В войне рф против Украины нельзя сохранять нейтралитет. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в Оттаве, сообщается на сайте главы государства.

"Ты помогаешь Украине или россии. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь россию. А мощная россия и то, чего от нее ожидать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила", – заявил глава страны.

Зеленский подчеркнул, что ослабление помощи Украине – это риск, но "если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей нужно бороться".

Он поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с финансированием и оружием.

"Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все-таки за это сегодня платит Украина – людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь", – резюмировал Президент.

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