На Вінниччині затримали одинадцять ухилянтів, які намагалися втекти за кордон

Чоловіки хотіли незаконно потрапити до Молдови.

Фото: dpsu.gov.ua

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Могилів - Подільського загону затримали одинадцять громадян України призовного віку, що мали намір незаконно перетнути кордон з суміжною державою. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Семеро чоловіків виявили поблизу державного кордону на ділянці відділу «Ямпіль». З них шестеро планували дістатись до суміжної країни вплав через Дністер. А ще один вирішив не ризикувати та обрав сухопутну ділянку з Придністровським регіоном Молдови. Крім того, вартові кордону відділу «Могилів-Подільський затримали правопорушника, який мав намір також незаконно потрапити за кордон поза пунктом пропуску», - сказано у повідомленні.

Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Крім того, ще троє чоловіків планували перетнути кордон використовуючи підробленні документи в пункті пропуску «Могилів-Подільський».

«Завдяки пильності прикордонників встановлено, що Тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, та Довідки на військовослужбовців, які виїжджають за кордон - фіктивні та містять ознаки підробки», - додають прикордонники.

Відносно громадян, котрі свідомо використовували підроблені документи та довідки – вартові кордону направили повідомлення про виявлення ознак злочинів до компетентних правоохоронних органів.

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