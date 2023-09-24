Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

На топ-посадах державної служби жінок має стати більше – НАДС

На посадах державної служби категорії «А» жінки зараз складають лише 31%, але євроінтеграція вимагає більшого.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язковість явки порушника до суду у деяких категоріях справ за КУпАП

Депутати пропонують вирішити проблему постійного перенесення судами розгляду справи через необхідність обов’язкової присутності порушника.

Стягнення з рахунків Пенсійного фонду, призначених для виплати пенсій, конкретних сум може поставити під загрозу функціонування Пенсійного фонду та нанести шкоду необмеженій кількості осіб: позиція ВС

Верховний Суд спробував знайти оптимальний баланс між функціонуванням Пенсійного фонду та ефективним виконанням судового рішення.

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

  1. В Україні

На Вінниччині затримали одинадцять ухилянтів, які намагалися втекти за кордон

08:57, 24 вересня 2023
Чоловіки хотіли незаконно потрапити до Молдови.
На Вінниччині затримали одинадцять ухилянтів, які намагалися втекти за кордон
Фото: dpsu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Могилів - Подільського загону затримали одинадцять громадян України призовного віку, що мали намір незаконно перетнути кордон з суміжною державою. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Семеро  чоловіків  виявили поблизу державного кордону на ділянці  відділу «Ямпіль». З них шестеро  планували дістатись до суміжної країни вплав через Дністер. А ще один вирішив не ризикувати та обрав сухопутну ділянку з Придністровським регіоном Молдови.  Крім того, вартові кордону відділу «Могилів-Подільський затримали правопорушника, який мав намір також незаконно потрапити за кордон поза пунктом пропуску», - сказано у повідомленні.

Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Крім того, ще троє чоловіків планували перетнути кордон використовуючи підробленні документи в пункті пропуску «Могилів-Подільський».

«Завдяки пильності прикордонників встановлено, що Тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, та Довідки на військовослужбовців, які виїжджають за кордон - фіктивні та містять ознаки підробки», - додають прикордонники.

Відносно громадян, котрі свідомо використовували підроблені документи та довідки – вартові кордону направили повідомлення про виявлення ознак злочинів до компетентних правоохоронних органів.

Раніше ми писали, що ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду