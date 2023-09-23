ЗСУ прорвали оборону ворога у Вербовому, – Тарнавський

На лівому фланзі біля Вербового ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі, — сказав Олександр Тарнавський.

Українські військові прорвали оборону російської окупаційної армії біля села Вербове у Запорізькій області та продовжують рух вперед. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"На лівому фланзі біля Вербового ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав Тарнавський

Натомість він визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося: "Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне - не втратити цю ініціативу. І не втратити це на практиці, діями".

Як пише CNN, аналіз доступних відео з відкритих джерел свідчить про те, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля села Вербове.

Довгострокова мета України – зламати "сухопутний коридор" росії, який з’єднує окуповану нею територію з анексованим Кримом.

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