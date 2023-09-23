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  1. В Украине

Правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финуслуг: НБУ предлагает к обсуждению изменения

16:29, 23 сентября 2023
Замечания и предложения к проекту изменений к Правилам можно предоставить до 23 октября.
Правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финуслуг: НБУ предлагает к обсуждению изменения
Изображение: freepik.com
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Национальный банк предлагает к обсуждению с участниками рынка изменения к Правилам составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Как отметили в НБУ, цель изменений – приведение отчетности в соответствие с актуальными требованиями законодательства Украины и нормативно-правовыми актами регулятора согласно международным стандартам отчетности и пруденциальным требованиям.

В проекте изменений к Правилам:

во-первых, внесены изменения в список участников рынка небанковских финансовых услуг, на которых распространяется действие Правил, а именно: перечень дополнен коллекторскими компаниями и исключено из него страховых и/или перестраховых брокеров и лизингодателей. Лизингодатели после 01.01.2024 (до получения ими статуса финансового учреждения) должны подавать отчетность в соответствии с требованиями, установленными к финансовым компаниям;

во-вторых, концептуально пересмотрено и обновлено содержание файлов с показателями отчетности. В то же время осталась без изменений структура файлов:

  • IR6 “Данные об операциях перестрахования;
  • IR12 “Данные о приобретении в собственность/проведение дооценки недвижимого имущества”;
  • FR0 "Данные финансовой отчетности";
  • FR1 "Данные консолидированной финансовой отчетности";
  • OS1 “Данные об окончательных ключевых участниках и владельцах существенного участия в участнике рынка небанковских финансовых услуг”;
  • OS2 "Данные регистрационных документов физических лиц – окончательных ключевых участников и физических лиц – владельцев существенного участия в участнике рынка небанковских финансовых услуг";
  • OS3 “Данные о руководителе и исполнителе сведений об окончательных ключевых участниках и владельцах существенного участия в участнике рынка небанковских финансовых услуг”.

Вместе с тем, в указанных файлах изменен перечень респондентов и отчетный период:

  • исключены страховщики из перечня поставщиков файлов FR0, FR1;
  • исключены кредитные союзы из списка поставщиков файла FR0;
  • список поставщиков, представляющих файл FR1, дополнен ломбардами;
  • список поставщиков, представляющих файлы OS1, OS2, OS3, дополнен коллекторскими компаниями;
  • в файлах с показателями отчетности IR6, IR12 изменился отчетный период: они будут подаваться за кварталы, а не нарастающим итогом с начала года;

в-третьих, обновлена объяснительная записка к отчетности страховщика, одновременно отменено представление им актуарного отчета. Также отменено представление пояснительной записки к отчетности кредитного союза.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылке:

Замечания и предложения к проекту изменений к Правилам можно предоставить до 23 октября 2023 года, отправив их по электронному адресу: [email protected].

Представляя предложения, в НБУ просят указывать наименование участника рынка, фамилию, имя и телефон контактного лица.

Также предложения и замечания можно отправить по почтовому адресу Национального банка.

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