На Київщині військовослужбовець військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів, фото

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід.

Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

К повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси.

«Проведено 22 обшуки в квартирах, господарських будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - домашній арешт в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.

Фото: gp.gov.ua

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