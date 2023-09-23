Благотворительный взнос поступил на имя пенсионера: как быстро он сможет получить часть пенсии.

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В Пенсионном фонде Украины отметили, что благотворительный персонализированный взнос, осуществленный в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы в следующем выплатном периоде.

Это объяснили в ПФУ, отвечая на вопрос, как быстро пенсионер сможет получить часть пенсии, которая поступила на его имя как благотворительное пожертвование.

70 % благотворительного пожертвования направляется пенсионеру не позднее одного месяца со дня поступления средств (пункт 6 Постановления правления Пенсионного фонда Украины от 15 февраля 2023 года № 8-1 «Об утверждении Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплате его части пенсионеру» (с изменениями)).

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