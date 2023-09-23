В Италии задержали более полусотни мафиози из клана «Ндрангета»

Задержанных подозревают в разной преступной деятельности, включая торговлю наркотиками, отмывание денег и вымогательство.

Итальянские правоохранители задержали еще более 50 человек во время новой масштабной специальной операции против мафиозной группировки «Ндрангета», сообщает Reuters.

Полиция рассказала, что 38 человек были отправлены под стражу, шестеро помещены под домашний арест, а еще восьми приказали не покидать родные города.

Операцию под названием «Карпантос», в которой участвовало более 400 человек, возглавил прокурор Никола Граттери, один из самых известных антимафиозных следователей Италии.

Отмечается, что итальянские следователи обнаружили разную преступную деятельность, связанную с Ндрангетой, включая широкомасштабную торговлю наркотиками, отмывание денег и вымогательство.

Как известно, в последние годы Ндрангета вытеснила сицилийскую Козу ностру как мощную мафиозную организацию Италии и распространилась по Европе и другим странам мира.

Ранее сообщалось, что в Италии задержаны 49 мафиози.

Также в Италии задержали предводителя мафии «Коза ностра», скрывавшегося 30 лет.

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