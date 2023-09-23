Чехия назначила нового посла в Украине – дипмиссию в Киеве возглавит Радек Пех

Радек Пех сменит в Киеве Радека Матулу.

Источник фото: DELFI / Šarūnas Mažeika

Чехия направляет новых послов в Украину и Польшу. Дипмиссию в Киеве возглавит Радек Пех, в Польше – Бржетислав Данчак.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет «Radio Prague International».

«Чехия направляет новых послов в два ключевых для нашей внешней политики и политики безопасности пункта. Радек Пех получил одобрение украинской стороны и заменит в Киеве посла Матулу. Также агреман получил и Бржетислав Данчак, который займет пост посла в Польше», – сказал Липавский.

По его словам, оба дипломата отбудут к месту службы в течение осени.

Радек Пех сменит в Киеве Радека Матулу, который находится в Украине уже шесть лет. С 2017 года Пех занимал должность посла Чехии в Копенгагене, ранее возглавлял чешские дипмиссии в Финляндии и Эстонии, Румынии и Молдове, а также в Литве и работал в должности директора нескольких департаментов МИД Чехии.

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