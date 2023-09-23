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  1. В Україні

Incredible Tech: в Україні створили каталог про українське ІТ

20:36, 23 вересня 2023
До каталогу увійшли 96 перспективних продуктових ІТ-компаній та 31 успішний український ІТ-продукт.
Incredible Tech: в Україні створили каталог про українське ІТ
Зображення: freepik.com
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Міністерство цифрової трансформації України та Асоціація IT Ukraine презентували каталог Incredible Tech (посилання на каталог), до якого увійшли 96 перспективних продуктових ІТ-компаній та 31 успішний український ІТ-продукт.

Як зазначили у Мінцифри, українська ІТ-індустрія посідає друге місце серед експортоорієнтованих галузей. Сфера налічує близько 2 300 компаній, у яких працює понад 330 000 ІТ-фахівців. 72% українських IT-компаній виробляють саме продукти. 

Каталог Incredible Tech не лише представляє найкращі українські ІТ-продукти, а й дає змогу потенційним інвесторам і партнерам отримати повний обсяг інформації про можливості української tech-індустрії.

До каталогу увійшли компанії, які  працюють у різних напрямах — від оборонних технологій та державних цифрових продуктів до Legal tech і Health tech.

Це українські компанії та ІТ-продукти, що мають українську реєстрацію, українця-засновника та офіс чи представництво в Україні. Відбір компаній здійснила незалежна експертна рада, у складі якої — представники Мінцифри, фаундери та СЕО tech-компаній, інвестори. 

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