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  1. В Україні

Деякі пенсіонери отримають до 570 гривень до пенсії: хто і коли

22:00, 30 вересня 2023
З 1 жовтня надбавки будуть залежно від віку.
Деякі пенсіонери отримають до 570 гривень до пенсії: хто і коли
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В Україні частина пенсіонерів з 1 жовтня отримає збільшені виплати, але підвищення не буде масовим.

У 2023 році пенсії українцям підвищували тричі: індексації проведено у березні та липні, а у квітні пройшов перерахунок виплат працюючим пенсіонерам.

Водночас, згідно з планами ПФУ, у жовтні на підвищення очікувати не варто. Надбавки будуть нараховані лише деяким категоріям залежно від віку.

Так, при досягненні у жовтні 70 років варто очікувати нарахування надбавки у 300 гривень, старших за 75 років – 456 гривень, а старших за 80 років – 570 гривень. При цьому дані суми виплачуватимуть пенсіонеру щомісяця.

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