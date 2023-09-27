Кабмін призначив заступників міністра оборони Умєрова: список

Після відставки усіх заступників міністра оборони уряд почав призначати нових.

У середу, 27 вересня, Кабінет міністрів призначив трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено:

Заступниками міністра оборони стали:

виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова ;

; ексзаступник міністра фінансів Юрій Джигир ;

; проєктна менеджерка в Міністерстві цифрової трансформації Катерина Черногоренко — вона стала заступницею Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше ми писали, що уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

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