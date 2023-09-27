Кабмін призначив заступників міністра оборони Умєрова: список

У середу, 27 вересня, Кабінет міністрів призначив трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Призначено:
Заступниками міністра оборони стали:
- виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова;
- ексзаступник міністра фінансів Юрій Джигир;
- проєктна менеджерка в Міністерстві цифрової трансформації Катерина Черногоренко — вона стала заступницею Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Раніше ми писали, що уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.
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