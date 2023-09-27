Росіяни можуть створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, — Галущенко

Міністр зазначив, що ситуація довкола окупованої Запорізької АЕС досить напружена.

Російські терористи можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр зазначив, що ситуація довкола окупованої Запорізької АЕС досить напружена. Вона становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не лише України, але і всього європейського континенту.

За його словами, наразі практично не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на Запорізькій станції є унікальною і потребує особливої уваги.

Галущенко висловив занепокоєння, що загарбники можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС. Він зазначив, що для того, аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті і переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію.

Він додав, що, обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, рф створює додаткові ядерні загрози для світу.

Міністр підкреслив, що дії росії є ядерним тероризмом, вони вимагають рішучої реакції цивілізованого світу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.