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Чи може роботодавець відмовити батькові у відпустці при народженні дитини: відповідь Держпраці

07:20, 28 вересня 2023
У Держпраці відповіли на важливе питання щодо відпустки для батька при народженні дитини.
Чи може роботодавець відмовити батькові у відпустці при народженні дитини: відповідь Держпраці
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Державна служба з питань праці роз’яснила, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини.

Ні, не може, якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Законодавство про працю (ст. 77-3 КЗпП) передбачає надання працівникам одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Якщо працівник протягом трьох місяців з дня народження дитини звільнився та працевлаштувався на інше підприємство (в установу, організацію) може отримати таку відпустку, додавши до заяви довідку про те, що він не використав її на попередньому місці роботи.

В той же час, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану.

Ця відпустка не може бути перенесена на період після закінчення дії воєнного стану.

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