Закупили COVID-тести за вдвічі більшою ціною: судитимуть працівницю комунального підприємства

Унаслідок дій працівниці підприємству завдано збитків в особливо великих розмірах.

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадової особи, яка закупила за завищеними цінам ковід-тести для підприємства. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, що працівниця одного з комунальних підприємств, обіймаючи посаду фахівця з публічних закупівель, у листопаді-грудні 2021 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату коштів комунального підприємства, придбавши експрес-тести для визначення антигена до вірусу COVID-19 за завищеною удвічі ціною, на загальну суму майже 3,5 млн грн, унаслідок чого підприємству завдано збитків в особливо великих розмірах.

«Наразі на майно підозрюваної особи накладено арешт.

З метою відшкодування завданих збитків, які на цей час не відшкодовано, прокурор звернувся до суду з цивільним позовом», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що чиновниці Дніпровської РДА Києва повідомили нову підозру за розтрату 1,3 млн грн на закупівлі стільців для укриттів.

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