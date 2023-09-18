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  1. В Україні

Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства

11:49, 18 вересня 2023
Кабмін звільнив Ганну Маляр, Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка.
Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства
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У понеділок, 18 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення звільнити всіх заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнено:

- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;

- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;

- Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;

- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;

- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що Верховна Рада у середу, 6 вересня, прийняла Постанову про призначення Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони України.

Додамо, новий міністр оборони Умєров прирівняв корупціонерів до терористів, з якими не ведуть переговорів.

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