Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства

У понеділок, 18 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення звільнити всіх заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Звільнено:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;
- Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Нагадаємо, що Верховна Рада у середу, 6 вересня, прийняла Постанову про призначення Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони України.
Додамо, новий міністр оборони Умєров прирівняв корупціонерів до терористів, з якими не ведуть переговорів.
Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.