Правительство уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства

В понедельник, 18 сентября, Кабинет Министров Украины принял решение уволить всех заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кого уволили:
- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
– Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Напомним, что Верховная Рада в среду, 6 сентября, приняла Постановление о назначении Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины.
Добавим, новый министр обороны Умеров приравнял коррупционеров к террористам, с которыми не ведут переговоры.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.