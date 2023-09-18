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  1. В Украине

Правительство уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства

11:49, 18 сентября 2023
Кабмин уволил Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко.
Правительство уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства
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В понедельник, 18 сентября, Кабинет Министров Украины принял решение уволить всех заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кого уволили:

- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;

- Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Напомним, что Верховная Рада в среду, 6 сентября, приняла Постановление о назначении Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины.

Добавим, новый министр обороны Умеров приравнял коррупционеров к террористам, с которыми не ведут переговоры.

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