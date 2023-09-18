Подделывал решения судов, справки с военкомата и документы госучреждений: в Киеве разоблачили злоумышленника

Фигурант подделывал справки по лишению российского гражданства, непригодности к военной службе, снятию с военного учета, а также решению районных судов.

В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который подделывал решение судов, справки о непригодности к военной службе и документы госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый с использованием сети анонимных телеграмм-аккаунтов создал канал сбыта на территории столичного региона поддельных документов, печатей, штампов и факсимиле различных государственных учреждений.

«Следствием установлено, что злоумышленник изготовлял печати и штампы, в частности, районных судов г. Киева, ТЦК и СП разных регионов Украины, СБУ, Государственной пограничной службы Украины, воинских частей Министерства обороны Украины, КГГА и КОДА, посольства рф в Федеративной Республике Германия.

Указанные печати и штампы использовались фигурантом для подделки справок по лишению российского гражданства, непригодности к военной службе, снятию с военного учета, а также для подделки решений районных судов Украины.

Стоимость «услуги» составляла от 10$ за поддельный штамп. Деньги последний получал на анонимные крипто кошельки», — отметили в прокуратуре.

По результатам обыска, проведенного у фигуранта, изъято большое количество поддельных документов, печатей, штампов и факсимиле упомянутых госучреждений.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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