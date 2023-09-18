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  1. В Україні

Підробляв рішення судів, довідки з військкомату та документи держустанов: у Києві викрили зловмисника

13:54, 18 вересня 2023
Фігурант підробляв довідки щодо позбавлення російського громадянства, непридатності до військової служби, зняття з військового обліку, а також рішення районних судів .
Підробляв рішення судів, довідки з військкомату та документи держустанов: у Києві викрили зловмисника
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​​У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який підробляв рішення судів, довідки про непридатність до військової служби та документи держустанов. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний з використанням мережі анонімних телеграм-аккаунтів створив канал збуту на території столичного регіону підроблених документів, печаток, штампів та факсиміле різних державних установ.

«Слідством встановлено, що зловмисник виготовляв печатки та штампи, зокрема, районних судів м. Києва, ТЦК та СП різних регіонів України, СБУ, Державної прикордонної служби України, військових частин Міністерства оборони України, КМДА та КОДА, посольства рф в Федеративній Республіці Німеччина.

Вказані печатки і штампи використовувались фігурантом для підробки довідок щодо позбавлення російського громадянства, непридатності до військової служби, зняття з військового обліку, а також для підробки рішень районних судів України.

Вартість «послуги» становила від 10$ за підроблений штамп. Гроші останній отримував на анонімні крипто гаманці», — зазначили в прокуратурі.

За результатами обшуку, проведеного у фігуранта, вилучено велику кількість підроблених документів, печаток, штампів та факсиміле згаданих держустанов.

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі. Слідство триває.

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