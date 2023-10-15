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  1. В Україні

Чергове самогубство у Києві: 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху, відео

12:40, 15 жовтня 2023
Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.
Чергове самогубство у Києві: 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху, відео
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У Києві на Оболоні 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху. Відео публікують в мережі. Про трагедію також повідомляє поліція.

Зазначається, що трагедія сталася близько 12:00 у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. Тривають першочергові слідчі дії.

Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. На місце прибула  слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події правову кваліфікацію.

Раніше ми писали, що у Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих».

Додамо, що у столиці двоє молодих людей випали із вікна.

Крім того, у Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.

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