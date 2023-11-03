Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение с искусственным интеллектом: в чем причина

Звезда подала иск против программы искусственного интеллекта, которая без разрешения использовала ее имя и внешность в интернет-рекламе.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась в онлайн-рекламе приложения с искусственным интеллектом, сама этого не зная. Теперь звезда будет судиться. Об этом сообщает Variety.

22-секундный рекламный ролик приложения для создания изображений с помощью ИИ под названием Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar с участием Йоханссона появился в X (Twitter) на этой неделе.

В нем был использован фрагмент видео с Йоханссона, сделанный во время работы над лентой «Черная вдова». Актриса на видео говорит: «Как дела, ребята? Это Скарлетт, и я хочу, чтобы вы следовали за мной».

После этого в ролике появляются созданные ИИ изображения женщин, похожих на звезду Marvel. Далее фейковый голос, имитирующий Йоханссон, рекламирует приложение, рассказывая о его функциях. Под рекламой было мелким шрифтом написано, что «изображение было создано с помощью Lisa AI».

Представитель актрисы подтвердил, что Йоханссон не является лицом этого бренда. А ее адвокат Кевин Йорн сообщил, что подан иск.

«Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. …Мы справимся с этим с помощью всех средств правовой защиты, которые у нас будут», — сказал Йорн.

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