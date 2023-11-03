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Россияне в Крыму арестовали подозреваемого в покушении на Царева – СМИ

13:30, 3 ноября 2023
Решением суда был арестован на два месяца 46-летний житель Ялты по подозрению в покушении на жизнь Царева.
Россияне в Крыму арестовали подозреваемого в покушении на Царева – СМИ
Источник фото: suspilne.media
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Суд в Симферополе, который временно находится под контролем оккупационных властей рф, принял решение об аресте на два месяца 46-летнего жителя Ялты. Мужчину подозревают в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины и коллаборациониста Олега Царева. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российские СМИ.

В сообщениях не называется фамилия подозреваемого, однако ему инкриминируют покушение на жизнь государственного или общественного деятеля, что регулируется статьей 277 Уголовного кодекса российской федерации.

Российские спецслужбы задержали мужчину 31 октября. По их версии, подозреваемый оборудовал в собственной квартире скрытую подземку со средствами поражения, которые в дальнейшем должны были быть использованы во время покушения. В видеозаписи, где мужчина признал вину, он заявил, что его якобы завербовали украинские спецслужбы в феврале 2023 года для организации покушения на Олега Царева.

фсб рф также сообщили, что во время обыска у подозреваемого были найдены фотографии Олега Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами.

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