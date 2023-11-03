В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.

Фото: ССУ

В Государственной судебной администрации 2 ноября 2023 года сообщили, что вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов в судах, в которых количество работников аппарата не превышает 75 человек, до сих пор ожидает решения.

Напомним, что во исполнение решения Высшего совета правосудия и. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура 14 августа 2023 года подписал приказ о внесении изменений в Типовое положение об аппарате суда.

Абзац 4 пункта 9 в указанном Положении изложен в новой редакции, согласно которой «руководитель аппарата местного, апелляционного суда может иметь заместителя, если количество работников аппарата суда превышает 75 человек». Соответствующая норма вступает в силу с 1 января 2024 года.

По подсчетам ГСА, до конца года из судов необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов.

Совет судей Украины не согласился с таким подходом и 18 сентября обратился в ГСА с просьбой подготовить проект изменений к Типовому положению об аппарате суда в части определения количества должностей заместителя руководителя аппарата суда.

Во время заседания ССУ 2 ноября и. о. главы ГСА Максим Пампура рассказал, что данный вопрос до сих пор находится на этапе решения.

«Вопрос до сих пор прорабатывается с Высшим советом правосудия. Но мы работаем над тем, чтобы этот приказ не вступил в силу с 1 января 2024 года», – рассказал Максим Пампура.

Впрочем, члены ССУ отметили, что судам следует уже сейчас понимать, что делать с заместителями руководителей аппаратов судов.

Следовательно, вероятнее всего, судьба заместителей руководителей аппаратов судов решится только в последний момент.

Автор: Вячеслав Хрипун

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