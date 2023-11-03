Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.

Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

Консульская конвенция, в частности, предусматривала предоставление правовой помощи в случае задержания, ареста или любого другого ограничения свободы граждан на территории аккредитующего государства.

Доктрина actio popularis или право подать иск в интересах публичного порядка: практика Верховного Суда

Упрощенный порядок доступа лица к суду в случае инициирования спора, связанного с проверкой административным судом законности нормативно-правового акта - позиция Верховного Суда.

В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

13:05, 3 ноября 2023
Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.
В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов
Фото: ССУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Государственной судебной администрации 2 ноября 2023 года сообщили, что вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов в судах, в которых количество работников аппарата не превышает 75 человек, до сих пор ожидает решения.

Напомним, что во исполнение решения Высшего совета правосудия и. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура 14 августа 2023 года подписал приказ о внесении изменений в Типовое положение об аппарате суда.

Абзац 4 пункта 9 в указанном Положении изложен в новой редакции, согласно которой «руководитель аппарата местного, апелляционного суда может иметь заместителя, если количество работников аппарата суда превышает 75 человек». Соответствующая норма вступает в силу с 1 января 2024 года.

По подсчетам ГСА, до конца года из судов необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов.

Совет судей Украины не согласился с таким подходом и 18 сентября обратился в ГСА с просьбой подготовить проект изменений к Типовому положению об аппарате суда в части определения количества должностей заместителя руководителя аппарата суда.

Во время заседания ССУ 2 ноября и. о. главы ГСА Максим Пампура рассказал, что данный вопрос до сих пор находится на этапе решения.

«Вопрос до сих пор прорабатывается с Высшим советом правосудия. Но мы работаем над тем, чтобы этот приказ не вступил в силу с 1 января 2024 года», – рассказал Максим Пампура.

Впрочем, члены ССУ отметили, что судам следует уже сейчас понимать, что делать с заместителями руководителей аппаратов судов.

Следовательно, вероятнее всего, судьба заместителей руководителей аппаратов судов решится только в последний момент.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді