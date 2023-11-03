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  1. В Украине

Как украинцам выплачивают компенсации за поврежденное жилье в Донецкой области: рассказала Шуляк

17:12, 3 ноября 2023
Больше всего подали заявления в Славянской и Краматорской общинах.
Как украинцам выплачивают компенсации за поврежденное жилье в Донецкой области: рассказала Шуляк
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В Донецкой области на сегодняшний день уже более 54 тысяч объектов, внесенных в государственный реестр поврежденного и уничтоженного в результате вооруженной агрессии рф имущества. Больше всего в Краматорской и Бахмутской общинах, меньше всего – в Старомлиновской и Звановской. Об этом сообщила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, Донетчина также входит в пятерку украинских областей, которые лидируют по сумме выплат компенсации по программе єВідновлення.

«От жителей Донецкой области сегодня получено 3917 заявлений на компенсацию, причем по 1894 заявлениям согласована выплата. Больше всего подали заявления в Славянской и Краматорской общинах. Меньше всего – в Белозерской, Гродевский и Мирноградской общинах», – объяснила Шуляк.

Она отметила - то, что область лидирует по количеству объектов, внесенных в государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, не является чем-то странным, ведь военные действия на территории Донецкой области велись еще с 2014 года, а значит и граждан, чье жилье пострадало от последствий враждебной злости со стороны россии, тут очень много. Впрочем, вносить их жилье в РПЗМ чрезвычайно важно, ведь данные из него будут использоваться, когда Украина будет вычислять размер репараций от агрессора после победы Украины.

«Мы видим также положительную динамику и подачи заявлений не только на поврежденное жилье в Донецкой области, но и на уничтоженное. Так, с 1 ноября 2023 года, когда начался этот этап есть Восстановление, жители Донецкой области подали 321 заявление на компенсацию за уничтоженное жилье. И процент их отработки по некоторым общинам очень высок, в частности в Новогродовской и Селидовской общинах отработали 100% заявлений, а в Дружковской - 83% заявлений. В целом по Украине процент отработанных заявлений составляет около 20%», – отметила Шуляк.

По ее словам, по результатам рассмотрения заявлений уже сформированы первые 50 жилищных сертификатов, которые жители Донецкой области обменяют на новое жилье. Причем, если это будет квартира, а не восстановление частного дома, то граждане смогут ее получить не только в Донецкой области, а в любом населенном пункте Украины.

Шуляк также отметила, что в Донецкой области количество жителей, которые будут подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення вскоре может возрасти из-за того, что программу будут расширять – сейчас парламент работает над тем, чтобы запустить этап есть Восстановление для граждан, чье жилье расположено на территориях, которые были временно оккупированные в течение 2022 года, территорий, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся в окружении территорий.

«Пока мы фиксируем тысячи заявок из таких городов, как Мариуполь, Бахмут. Сейчас есть все технические возможности подтверждать повреждение жилья благодаря спутниковым снимкам и другим техническим возможностям», – отметила депутат. И добавила, что сейчас идут обсуждения целесообразности компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье в первой фазе войны с рф – с 2014 года.

Как известно, с 1 января 2024 года в Украине стартует этап программы компенсаций. єВідновлення, когда граждане будут получать компенсации за ремонты, сделанные за свой счет.

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