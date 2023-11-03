Прокуратура Днепропетровщины возвращает государству остров в Самарском заливе

Прокуратура направила в суд 30 исков о незаконной передаче земель острова в Самарском заливе для личного сельского хозяйства.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура Днепропетровщины подала 30 исков в суд о возвращении Песчанской территориальной общине земельного участка площадью 60 гектаров и стоимостью 992 миллиона гривен. Земли острова в Самарском заливе Днепровского водохранилища были незаконно и безвозмездно выданы для личного сельского хозяйства, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Самарский залив является частью Днепровского водохранилища, образовавшегося в результате затопления поймы и реки Самара. Земельные участки в этой местности имеют особый статус, поскольку они окружены водой и не имеют сообщения с береговой линией. Законом предусмотрен запрет на любую деятельность, которая может негативно влиять на состояние этих земель.

В частности, запрещено распашка, застройка, садоводство и огородничество на этих территориях. Передача их в частную собственность вообще не предусмотрена законом.

Сейчас суд удовлетворил 17 исков, рассмотрение других исков продолжается.

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