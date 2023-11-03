Прокуратура Дніпропетровщини повертає державі острів у Самарській затоці

Прокуратура скерувала до суду 30 позовів щодо незаконної передачі земель острова у Самарській затоці для особистого сільського господарства.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура Дніпропетровщини подала 30 позовів до суду про повернення Піщанській територіальній громаді земельної ділянки площею 60 гектарів і вартістю 992 мільйони гривень. Землі острова в Самарській затоці Дніпровського водосховища були незаконно і безоплатно видані для особистого сільського господарства, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Самарська затока є частиною Дніпровського водосховища, що утворилося в результаті затоплення заплави та річки Самара. Земельні ділянки у цій місцевості мають особливий статус, оскільки вони оточені водою і не мають сполучення з береговою лінією. Законом передбачено заборону на будь-яку діяльність, яка може негативно впливати на стан цих земель.

Зокрема, заборонено розорювання, забудову, садівництво та городництво на цих територіях. Передача їх у приватну власність взагалі не передбачена законом.

Наразі суд задовільнив 17 позовів, розгляд інших позовів триває.

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