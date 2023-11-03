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  1. В Україні

У Києві іноземець викрав у торговця на ринку $5 000, які були сховані серед товару

20:25, 3 листопада 2023
Іноземець, який пограбував столичного підприємця, постане перед судом.
У Києві іноземець викрав у торговця на ринку $5 000, які були сховані серед товару
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У Києві іноземець пограбував торговця на 5 тисяч доларів США. Зловмисника затримали поліцейські, а викрадені гроші потерпілого вилучили.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, інцидент стався у вересні на ринку на вулиці Електротехнічна. Тоді, на місці події слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник викрав 5 100 дол США, які були сховані серед товару.

«Поліцейські встановили місце знаходження зловмисника, який забіг на паркувальний майданчик та заховався у чужій автівці. Слідчі виявили та вилучили викрадені гроші потерпілого.

Порушником виявився іноземець, 1971 року народження», - сказано у повідомленні.

Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України ­– грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі Деснянського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На період слідства фігурант перебував під вартою.

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