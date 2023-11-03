Обрано голову Рівненського міського суду Рівненської області

Суд очолив Петро Денисюк.

На виконання вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у п’ятницю, 3 листопада 2023 року, відбулися збори суддів Рівненського міського суду Рівненської області для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Згідно з вимогами чинного законодавства, шляхом таємного голосування, на посаду голови Рівненського міського суду Рівненської області обрано Денисюка Петра Дмитровича.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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