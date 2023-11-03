Китайський винищувач випустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади

Військово-морські сили Канади заявили, що китайський винищувач випустив ракети поблизу гелікоптера, що полював на підводні човни в Південно-Китайському морі.

Джерело фото: Walter Pels

Китайський військовий літак випустив сигнальні ракети перед канадським військовим гелікоптером над міжнародними водами Південно-Китайського моря, що спричинило обурення серед канадських військових. Про це повідомляє CNN.

Канадські військові офіцери охарактеризував дію китайського літака як необачну та потенційно небезпечну, оскільки сигнальні ракети могли б небезпечно вплинути на гелікоптер через їх близькість до лопатей ротора та двигунів. Авіаційний офіцер на борту фрегата Королівського флоту Канади HMCS Ottawa Майор Роб Міллен, з якого взяв старт гелікоптер Sikorsky Cyclone, наголосив на тому, що такі дії були нестандартними та непрофесійними.

Цей інцидент вже став другим із зіткнень між китайськими винищувачами J-11 ВМС Китаю та канадським гелікоптером. Раніше 29 жовтня винищувачі наблизилися до гелікоптера лише на 100 футів. Міллен зауважив, що, хоча Канада і інші країни спостерігали за подібними діями китайських літаків відносно, подібний інцидент щодо гелікоптера є вкрай рідкісним.

Перший інцидент стався над міжнародними водами поза межами 34 миль від островів Парасель у північній частині Південно-Китайського моря. Другий інцидент також відбувся в міжнародних водах поза межами 23 миль від Paracels. В момент інциденту військовий корабель, на борту якого перебував гелікоптер, знаходився приблизно за 100 миль (160 кілометрів) на схід від островів Парасельс.

Канадський вертоліт здійснював пошук раніше виявленого підводного човна в міжнародних водах, коли сталося зіткнення із китайським військовим літаком.

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