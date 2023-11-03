Китайский истребитель выпустил сигнальные ракеты перед вертолетом ВМС Канады

Военно-морские силы Канады заявили, что китайский истребитель выпустил ракеты вблизи вертолета, который охотился на подводные лодки в Южно-Китайском море.

Источник фото: Walter Pels

Китайский военный самолет выпустил сигнальные ракеты перед канадским военным вертолетом над международными водами Южно-Китайского моря, что вызвало возмущение среди канадских военных. Об этом сообщает CNN.

Канадские военные офицеры охарактеризовали действие китайского самолета как опрометчивое и потенциально опасное, поскольку сигнальные ракеты могли бы опасно повлиять на вертолет из-за их близости к лопастям ротора и двигателей. Авиационный офицер на борту фрегата Королевского флота Канады HMCS Ottawa Майор Роб Миллен, с которого взял старт вертолет Sikorsky Cyclone, отметил, что такие действия были нестандартными и непрофессиональными.

Этот инцидент уже стал вторым из столкновений между китайскими истребителями J-11 ВМС Китая и канадским вертолетом. Ранее 29 октября истребители приблизились к вертолету лишь на 100 футов. Миллен отметил, что, хотя Канада и другие страны наблюдали за подобными действиями китайских самолетов относительно, подобный инцидент в отношении вертолета является крайне редким.

Первый инцидент произошел над международными водами за пределами 34 миль от островов Парасель в северной части Южно-Китайского моря. Второй инцидент также произошел в международных водах за пределами 23 миль от Paracels. В момент инцидента военный корабль, на борту которого находился вертолет, находился примерно в 100 милях (160 километрах) к востоку от островов Парасельс.

Канадский вертолет осуществлял поиск ранее обнаруженной подводной лодки в международных водах, когда произошло столкновение с китайским военным самолетом.

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