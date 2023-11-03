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Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

12:27, 3 ноября 2023
Консульская конвенция, в частности, предусматривала предоставление правовой помощи в случае задержания, ареста или любого другого ограничения свободы граждан на территории аккредитующего государства.
Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф
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На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта, внесенного Президентом Владимиром Зеленским «О прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией».

Консульская конвенция была ратифицирована Постановлением Верховной Рады в 1994 году №3934-ХІІ.

В частности, в соответствии с ней компетентные органы государства пребывания немедленно, но не позднее чем через четыре дня со времени задержания, ареста или любого другого ограничения свободы гражданина аккредитующего государства, должны обеспечить реализацию права консульского должностного лица посетить или снестись с таким гражданином, в том числе числе и для оказания ему требуемой правовой помощи.

Также в случае смерти гражданина аккредитующего государства в государстве пребывания компетентные органы государства пребывания безотлагательно информируют об этом консульское учреждение; по просьбе консульского учреждения они дают ему свидетельство о смерти или другие документы о смерти.

Следовательно, эти нормы будут аннулированы.

Пояснительная записка к законопроекту Президента подписана министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Учитывая расторжение дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией, остановку деятельности зарубежных дипломатических учреждений Украины в РФ, отсутствие механизмов реализации положений Консульской конвенции, ее фактическое неприменение, дальнейшее существование упомянутого документа представляется нецелесообразным. В соответствии с частью второй статьи 49 Заключительных положений раздела VI Консульской конвенции она будет действовать до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Договаривающихся Сторон уведомит другую Договаривающуюся Сторону в письменной форме о своем решении денонсировать настоящую Конвенцию.

В этой связи МИД разработан проект акта, принятие которого позволит украинской стороне выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия Консульской конвенции», - указал Кулеба.

Автор: Наталя Мамченко

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